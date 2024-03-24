42 خيلاً تتنافس في ختام «دولية دبي للجواد العربي» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تقام 6 بطولات مختلفة الفئات والأعمار بمشاركة 42 خيلاً تأهلت إلى المحطة الختامية، وهي بطولة المهرات بعمر السنة، بطولة المهرات، بطولة الأفراس، بطولة المهور بعمر سنة واحدة، بطولة المهور، بطولة الفحول.

وشهد فعاليات اليوم الثاني للبطولة، أمس، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة.

وتوجه زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم البطولة على مدار السنوات الماضية استكمالاً للجهود التي قام بها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن الحدث يقام لأول مرة في شهر رمضان وشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وأضاف كلداري لـ «البيان»، أن البطولة تواصل ريادتها العالمية بفضل ما تحظى به من دعم كبير واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث جذبت واستقطبت نخبة الخيول من أرقى السلالات خاصة بعد توجيهات سموه منذ سنوات برفع قيمة الجوائز إلى 4 ملايين دولار، مما كان له بالغ الأثر في تشجيع أبناء الدولة على الاهتمام بالمشاركة فيها.

وأسفرت نتائج المنافسات التي أقيمت على مدار يومين، عن تأهل مجموعة من الخيول إلى النهائيات، وفاز «اي جي ساير» لمربط عجمان بـ92.42 نقطة، وحقق «أتش أي اكسيلانت» لـ «نايلا حايك» المركز الأول في شوط المهور بعمر سنة القسم «أ» برصيد 91.75 نقطة. وفي نفس الفئة للمهور القسم «ب»، فاز بالمركز الأول «إم زد أديب» لخليفة عبدالله النعيمي برصيد 91.67 نقطة.

وفازت بالمركز الأول في شوط المهرات عمر سنة القسم «ب»، المهرة «شامخة الهواجر» لمالكها عبدالله ثامر ناصر المترف الحميدي برصيد 91.75 نقطة، وفي شوط المهرات عمر سنة القسم «ب»، حصدت المركز الأول المهرة «شامخة الهواجر» لعبدالله ثامر ناصر المترف الحميدي برصيد 91.75 نقطة.

وفي شوط المهرات بعمر سنتين، أحرزت «دي آسره» لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول برصيد 92.58 نقطة، وفي شوط المهرات بعمر 3 سنوات، نالت المركز الأول «دي رسيل» لمربط دبي للخيول العربية برصيد 92.58 نقطة.

وفي شوط الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات، فازت بالمركز الأول «ع ج العلا» لمربط عجمان برصيد 92.83 نقطة، واعتلت صدارة شوط الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات، «ع ج سجوى» لنايلا حايك برصيد 92.75 نقطة، وفي شوط الأفراس بعمر 10 سنوات وما فوق، فازت بالمركز الأول «دي عزيزة» لنايلا حايك برصيد 93.17 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز