كأس دبي العالمي قاب قوسين

المصدر: دبي - خالد المهيري

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بدأ العد التنازلي للنسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، الذي سيقام السبت المقبل على مضمار ميدان، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على الألقاب الـ 9 للأمسية، ويبلغ مجمل جوائزها 30.5 مليون دولار، فيما يستضيف فندق أرماني في برج خليفة، الأربعاء المقبل، قرعة البطولة العالمية.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتزامن فيها الحدث مع شهر رمضان المبارك، فيما أكملت اللجنة المنظمة، الاستعدادات لإخراج البطولة بالمظهر المتميز لها، الذي سيبرز العادات العربية والإسلامية.

تدريبات مكثفة

من جانب آخر، واصلت خيول العالم تدريباتها للمشاركة في أشوط الأمسية العالمية، أبرزها النجمان الأمريكي «نيوجيت»، والياباني «ديرما سوتاجاكي»، اللذان سيشاركان في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار.

كما شهدت التدريبات، مشاركة «سبريت دانسر» للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، بالشراكة مع صديقيه بيتر دون، وجيد ماسون، الذي سيخوض التحدي في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى «سعودي كراون» الذي سيشارك في شوط «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار.

وتترقب الجماهير هذه النسخة المثيرة، حيث سيكون الصراع على أشده لنيل لقب كأس دبي العالمي، خاصة بين النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019، و«سنيور بوسكادور» لشرف محمد الحريري وجو بيكوك، والذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

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