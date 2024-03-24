«راجح» يتوّج بلقب «جبل حفيت» في سباق مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألق المهر «راجح» لياس للسباقات، واكتسح منافسيه بفارق 13 طولاً ليتوج بلقب جبل حفيت في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر للخيول المبتدئة، تحت قيادة جولز موبيان، وإشراف أيريك ليمارتنيل، حيث نجح في الانطلاق بسرعة أكبر ليضمن الصدارة قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 2:19:21 دقيقة.

«جاب حداد»

تصدر الجواد «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، المشهد ليتوج بلقب بطولة العين للسرعة -هيبة- لمسافة 1000 متر، ونجح الجواد الرمادي بإشراف عرفان الهي، وقيادة رويستون فرنش، في الانطلاق بثبات وركض بسرعة أكبر ليبتعد عن منافسيه بفارق 4.25 أطوال قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:05:15 دقيقة.

وكان مضمار العين أقام أول من أمس سباقه الثالث عشر بالموسم، بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام السباقات، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

«سيح بن عمار»

خطف الجواد «فاريتس أوبي» للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، لقب سيح بن عمار، في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وجاء فوز الجواد البطل بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، وبزمن قدره 2:21:24 دقيقة. فاز الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة آدم البلوشي، بلقب الجولة الختامية لسلسلة ماراثون العين لمسافة 5100 متر، وشهد الشوط تنافساً محتدماً استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمه الجواد البطل لصالحه بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 6:18:29 دقائق.

«المقام»

توج الجواد «قيصر» لخليفة مطر النيادي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة طيار علية، بلقب المقام في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول المبتدئة، واكتسح الجواد الفائز منافسيه بفارق 15.25 طولاً، وبزمن قدره 2:19:35 دقيقة.

فاز الجواد «أي إس لطام» لجابر علي المرر، وإشراف حمد المرر، وقيادة مارسيلينو رودريجز، بلقب عود التوبة في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، وجاء فوز الجواد الرمادي بفارق 1.75 طول عن أقرب ملاحقيه وبزمن قدره 2:19:04 دقيقة.

«الصاروج»

ظفرت الفرس «إيه إف ثروتي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بلقب الصاروج في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للمهرات والأفراس المبتدئة، وجاء فوز الفرس الشقراء بفارق 5.5 أطوال عن ملاحقتها المباشرة.

انتزع الجواد «جيه آر باترويت» لعبدالله عبداللطيف الشحي، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بالشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجاء فوز الجواد البطل بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني.

توج المهر «بدران بينونة» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب الجاهلي في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول المبتدئة، توليد الإمارات، وسجل المهر الأشقر زمناً قدره 1:07:14 دقيقة، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني.

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