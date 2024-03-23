«أبوظبي ريسنج» تحرز «هاتريك» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أحرزت خيول «أبوظبي ريسنج» 3 ألقاب «هاتريك»، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف سيف المرر، في الحفل الثالث عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، اليوم «السبت»، على مضماره العشبي، وتألف من 7 أشواط قوية.

وكانت البداية بفوز «إيه إف يطوي» بلقب سباق «حديقة أم الإمارات» لمسافة 1600 متر في الشوط الأول بزمن 1:44:14 دقيقة، وانتزعت «هوزان بينونة» لقب سباق الإمارات كلاسيك للمهرات لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني بزمن 1:47:03 دقيقة، وأكمل الثلاثية «ريم بينونة» بنيل لقب سباق «حديقة الخالدية» لمسافة 2200 متر بالشوط السابع في 2:29:38 دقيقة.

وخلال الحفل فاز «إيه إف الأرفع» لخالد النابودة بلقب سباق الإمارات كلاسيك للأمهار لمسافة الميل في الشوط الثالث بقيادة تاج أوشي وإشراف أرنست أورتيل، مسجلاً 1:46:73 دقيقة.

وذهب لقب سباق «حديقة الخليج العربي» لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع المخصص للخيول المهجنة الأصيلة إلى «كينج أوف تايم» لـ «الربع للسباقات» بقيادة ادري دي فريز وإشراف سايموت واد كريسفورد، بزمن 1:35:10 دقيقة.

وخطف «إيه إف متألق» لمعتصم غنام لقب الشوط الخامس من سباق «حديقة الدلافين» لمسافة 1400 متر، بقيادة جول موبيان واشراف قيس عبود، بزمن 1:32:40 دقيقة.

وفاز «آر بي بستيفا» لإسطبلات الوطنية بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر في الشوط السادس بقيادة أدري دي فريز وإشراف هلال العلوي، في 1:32:27 دقيقة.

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