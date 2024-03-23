انطلاقة مميزة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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انطلقت أمس في دبي فعاليات النسخة 21 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي بمشاركة 205 من أبرز الخيول المنحدرة من أرقى السلالات في العالم تمثل 15 دولة تتنافس في مجمل جوائز مالية يصل إلى 4 ملايين دولار.

وتتضمن البطولة 14 شوطاً تقام في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي العالمي سيتأهل عبرها المشاركون إلى نهائيات الحدث الذي سيشتمل على 6 بطولات في مسك الختام.

حضر فعاليات الافتتاح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعدد من الملاك والمهتمين ببطولات جمال الخيل.

وشهدت البطولة إقبالاً واسعاً من الزوار في اليوم الافتتاحي بجانب معرض دبي الدولي للخيل المصاحب للبطولة وبمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل عرض المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الاسطبلات وغيرها من المنتجات والمقتنيات المرتبطة بالفروسية وعالم صناعة الخيل.

وافتتح شوط المهرات بعمر أقل من سنة واحدة منافسات اليوم الأول، وفازت المهرة «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الأول وجاءت المهرة «مها آل فهيد» لعبدالله سعيد دلهم الهاجري في المركز الثاني وحصلت المهرة «إم كي غزال» لمحسن حسين عمارة على المركز الثالث، فيما فاز المهر «فريد الحميدية» لعلي محمد عيسى بو شهاب السويدي بالمركز الأول في فئة الأمهار بعمر أقل من سنة، والثاني «رابي العز» لمربط العز للخيول العربية والثالث «ايه إل ايه مشهور» لعبدالرحمن العبدولي.

ودشن المنافسات التأهيلية شوط المهرات عمر سنة القسم (أ) والتي شاركت فيها 12 مهرة، وتصدرتها المهرة «دري روي» لمربط دبي للخيول العربية، محققة 92.17 نقطة، وبالرصيد نفسه من النقاط حلت المهرة «الأريام حرية» للشيخ خليفة بن طحنون بن حمد آل نهيان في المركز الثاني، ثم جاءت المهرة «الأريام عبور» لاسطبلات الأريام العربية في المركز الثالث وبرصيد 91.33 نقطة، وتأهلت الثلاث لبطولة المهرات بعمر سنة واحدة في ختام البطولة.

وتستقطب بطولة دبي الدولية للجواد العربي نخبة من أكبر المرابط وأهم مالكي الخيل من مختلف أنحاء العالم ليستعرضوا جمال الخيول العربية التي تعد من أقدم وأعرق سلالات الخيول عالمياً، ويعزى جمالها ورشاقتها إلى الاهتمام الهائل بنسبها وتربيتها على مدى قرون، متيحة المجال لعشاق الخيول ورياضة الفروسية والضيوف من مختلف الأعمار للاطلاع من قرب على مجموعة من أجمل الخيول العربية وأعرقها أصالة على مستوى العالم.

واشتملت فعاليات اليوم الافتتاحي الأول على الأشواط التأهيلية للمهرات بعمر بأقل من سنة والأمهار من عمر سنة.

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