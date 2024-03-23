«سنيور بوسكادور» و«كلابتون».. تدريبات ودية استعداداً لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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واصلت خيول العالم تدريباتها استعداداً للنسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، التي ستقام يوم 30 مارس الجاري على مضمار «ميدان» العالمي.

وخطف نجم كأس السعودية «سنيور بوسكادور» لشرف محمد الحريري وجو بيكوك ، و«كلابتون» لـ«آر آر آر للسباقات»، اللذان سيشاركان في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، الأضواء خلال التدريبات، إذ تدربا معاً في أجواء وصفها متابعو منصات التواصل الاجتماعي بـ«الودية والرائعة»، التي تظهر مدى المنافسة الشريفة بين المشاركين في الأمسية.

ويطمح النجم «سنيور بوسكادور» لتحقيق الإنجاز الأول من نوعه، وهو الجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية، بعد محاولة العام الماضي من قبل بطل العام 2022 «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي حل ثالثاً في دبي، والنجم الياباني «بانثالاسا» لـ«شركة هيرو للسباق المحدودة»، الذي حقق لقب كأس السعودية العام الماضي، لكنه اكتفى بالمركز العاشر في الشوط الرئيس.

كما سيسعى «كلابتون» لـ«آر آر آر للسباقات» إلى إهداء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أول إنجاز له في الشوط العالمي، عقب انتصارات خيوله المميزة منذ بداية مشاركاته في أمسية كأس دبي العالمي، التي كان آخرها العام الماضي، عندما ظفر «آيزوليت» بلقب «جودلفين للميل»، الذي سيعود للدفاع عن اللقب في هذه النسخة.

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