610 آلاف درهم جوائز 7 أشواط في مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتنافس 107 خيول على جوائز مالية بقيمة 610 آلاف درهم، في حفل السباقات الثالث عشر، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، على مضماره العشبي اليوم، ويتألف من 7 أشواط، منها 6 للخيول العربية الأصيلة، وشوط للمهجنة الأصيلة، ويبرز في الحفل الشوطان الثاني والثالث من سباق الإمارات كلاسيك للمهرات والأمهار لخيول الإنتاج المحلي. وأعلنت إدارة النادي فتح الأبواب أمام الجماهير عند الواحدة ظهراً، وإغلاقها بعد اكتمال عدد الحضور المسموح به، والبالغ 1500 شخص.

انطلاقة

وينطلق الحفل عند الثانية والنصف ظهراً، بسباق «حديقة أم الإمارات» لمسافة 1600 متر في الشوط الأول، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز 80 ألف درهم.

ويقام في الشوط الثاني سباق الإمارات كلاسيك للمهرات لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، وتبلغ جوائزه 110 آلاف درهم، ويشهد ثالث الأشواط تحدي سباق الإمارات كلاسيك للأمهار لمسافة الميل، وجوائزه 110 آلاف درهم.

وستكون الإثارة حاضرة في سباق الخيول المهجنة الأصيلة، على لقب «حديقة الخليج العربي» لمسافة 1600 متر، في الشوط الرابع، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ الجائزة المالية للشوط 80 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الخامس سباق «حديقة الدلافين» لمسافة 1400 متر، بمشاركة خيول الإنتاج المحلي، وتتنافس على جوائز قدرها 80 ألف درهم.

ويتواصل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، والمخصص للخيول المبتدئة في الشوط السادس، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز بقيمة 70 ألف درهم. ويختتم الحفل بسباق «حديقة الخالدية» لمسافة 2200 متر، في الشوط السابع، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز بقيمة 80 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز