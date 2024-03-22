انطلاقة قوية لتحديات الثنايا في المرموم     

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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انطلقت، في ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس، أول تحديات الكبار في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، من خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، على مدار 16 شوطاً، لمسافة 8 كيلومترات، بمشاركة 765 مطية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل، وفازت «الصايلة» لعلي سهيل اليبهوني بأول أشواط سن الثنايا والمخصص للثنايا البكار المحليات للإنتاج، في 12:29:6 دقيقة، وتألقت «شديدة» من خلال ثاني تحديات الإنتاج، والمخصص للثنايا البكار المهجنات، وأهدت مالكها عبد الله العامري الناموس في 12:28:2 دقيقة، وأضاف «المحيط» النقطة الثانية إلى شعار مالكه علي سهيل اليبهوني وأكمل رحلة الثمانية كيلومترات في شوط الثنايا الجعدان المحليات للإنتاج في 12:34:5 دقيقة.

وسجل شعار هجن مرغم حضوره من خلال رابع أشواط الإنتاج للثنايا الجعدان المحليات وحقق «ناصي» لـ حمد راشد حمد الكتبي الناموس في 12:28:1 دقيقة.

وتقام اليوم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم وتتنافس الشعارات على 3 كؤوس باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المفتوح والمحليات والإنتاج، إضافة إلى بندقية الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج. وأعرب عبد الله فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن الارتياح الكبير للنجاح الباهر الذي تحققه نسخة العام الحالي من مهرجان المرموم التراثي للهجن، مشيداً في الوقت نفسه بالمستويات القوية التي أظهرتها الشعارات المختلفة.

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