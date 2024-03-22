725 ألفاً جوائز السباق 13 لمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تعود الإثارة إلى المضمار العيناوي، ويشهد اليوم سباقه الثالث عشر بالموسم، ويتألف من 9 أشواط، بمشاركة 128 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ 725 ألف درهم، وتبرز الجولة الثالثة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين كأقوى سباقات الأمسية ، وتنطلق في الشوط التاسع الختامي لمسافة 5100 متر - هانديكاب، حيث يسعى «حكيم» للتتويج بلقب الجولة في مواجهة بطلة الجولة السابقة «لؤلؤة»، كما يوجد «انديز داي»، بقيادة فارس الإسطبلات تاج أوشي.

تستهل الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، حفل الأمسية في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبرز«قيصر» كمرشح للقب، وفي الشوط الثاني لنفس المسافة، يحاول «عدنان» الحلول أولاً.

وتبدو الفرصة في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، مواتية للجواد «وحيد»، للانفراد بالصدارة، لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين بارزين، مثل «عزوز» و«إيه إف الحازم»، و«زمام»، وفي الشوط الرابع لنفس المسافة، يبرز كل من «إيه إف مخرج» و«إيه إف المريب»، كمرشحين للفوز باللقب.

وتظهر المهرات والأفراس المبتدئة بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر. وينطلق الشوط السادس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر- هانديكاب.

وفي الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات، يتطلع «بدران بينونة» تحت قيادة ساندرو بايفا، للصدارة، في مواجهة «براري الوثبة» و«جاب ولهان»، وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الثامن، قبل الأخير، في الجولة الأخيرة من سباق العين سبرينت، لمسافة 1000 متر، حيث يبرز «جاب حداد» كمرشح للقب، إلى جانب «إيه إف يبرهن» و«إيه إف المميز»، وغيرهم من الخيول الطامحة للقب.

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