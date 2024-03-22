بتوجيهات ورعاية محمد بن راشد.. 205 خيول في النسخة 21 لـ«دولية دبي للجواد العربي» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي وتستمر على مدار 3 أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وتشهد البطولة مشاركة 205 خيول من 15 دولة، هي السعودية والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا، وبولندا، وألمانيا، وسويسرا، وأورغواي بجانب خيول الإمارات. ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ4 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى. كما يقام على هامش بطولة دبي للجواد العربي، معرض دبي الدولي للخيل، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول.

وتجمع المنافسة نخبة الخيول في 14 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسية وهي بطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهور بعمر سنة وبطولة المهرات وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الأفرس والأفحل بالإضافة الى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

وتكتسب البطولة أهمية عالمية كبيرة باعتبارها واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم وتضم أنقى السلالات من الخيول العربية، ووجهة لأكبر وأهم مالكي الخيول العربية والإسطبلات في مختلف أنحاء العالم.

برنامج البطولة

وتفتتح فعاليات اليوم الأول الأشواط التأهيلية للمهور والمهرات بأعمار أقل من سنة واحدة والأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس حيث تبدأ بالمهرات أقل من سنة، ثم المهور بعمر أقل من سنة، ثم المهرات بعمر سنة «أ» و«ب» وبعمر عامين ثم بعمر 3 سنوات وتنتقل البطولة إلى فئة الأفراس من 4 إلى 6 سنوات ثم فئة من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الأول الشوط السادس لفئة الأفراس من 10 سنوات فأكثر.

وتتضمن منافسات اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل ويبدأ بفئة الأمهر في عامها الأول «أ» و«ب»، والأمهر بعمر سنتين والأمهر بعمر 3 سنوات وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ14 للأفحل من 10 سنوات فأكثر، ويشهد اليوم الثالث، البطولات الرئيسية حيث تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس بطولة المهور بعمر سنة، بطولة المهور وبطولة الأفحل.

وتقدم زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على رعايته ودعمه الدائم للحدث، مؤكدا أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية جاهزة لانطلاقة النسخة 21 والتي يقام لأول مرة في شهر رمضان المبارك.

وأكد كلداري أن اللجنة العليا المنظمة عملت على تجهيز المرافق واعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومدراء المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور، خلال أيام الحدث الكبير الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتحرص اللجنة المنظمة كل عام على إضافة لمسات جديدة لتواصل البطولة تميزها وترسيخ مكانتها كإحدى أهم وأرفع البطولات على مستوى العالم، مشيراً إلى ان نسخة هذا العام تشهد مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تشمل 6 خيول حاصلين على لقب بطولة العالم الأمر الذي يجسد شكل المنافسة العالي المنتظر.

واختتم كلداري قائلاً: إن اللجنة المنظمة وفي إطار المزيد من الشفافية، واصلت مبادراتها الرائدة باختيار حكام البطولة عبر نظام القرعة حيث تم توجيه الدعوة إلى 18 حكمًا يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة ممن شاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي خلال نسخها السابقة، وتم اختيار 12 حكماً من بينهم حكمين احتياطيين.

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وتضم قائمة لجنة الحكام التي تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، 10 حكام هم جان ماركو أرجانو وكريستيان موسكينو «إيطاليا»، ونيكولاس جونغ وكلاوديا داريوس «ألمانيا»، وإيريك جير «فرنسا»، وكريستين جامار «بلجيكا»، وريناتا شيبلر «سويسرا»، وعلي محمد الشعراوي «مصر»، وإلياس إبراهيم فرج «البحرين»، وجو بولو «أميركا» بالإضافة إلى حكمين احتياطيين، هما الدانماركية ماريان تينجسديت، والسويسري أورس إيشباخر.

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