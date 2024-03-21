نخبة خيول العالم تكثف تحضيراتها على مضمار ميدان استعدادا لكأس دبي العالمي

المصدر: وام

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مع اقتراب انطلاق أمسية كأس دبي العالمي 2024، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري، كثفت الخيول المشاركة من تدريباتها، استعدادا للحدث الأضخم الذي يبلغ إجمالي جوائزه 30.5 مليون دولار.

ويشارك 33 خيلاً مهجناً فائزاً بسباقات الفئة الأولى حول العالم ضمن قائمة الخيول المشاركة في الأمسية من 13 دولة.

وكانت كتيبة الخيول اليابانية، التي تضم 24 خيلاً، بقيادة أوشبا تيسورو حامل لقب كأس دبي العالمي النسخة الماضية، أول من انطلق على أرضية مضمار ميدان استعداداً لخوض المنافسات المرتقبة.

وسجل الجواد السعودي "سنيور بوسكادور"، بطل كأس السعودية، حضوره في جلسة التدريبات الصباحية على المسار الرملي بمضمار "ميدان" وانضم إليه حامل لقب داربي الإمارات ديرما سوتوجاكي الذي يطمح لإحراز لقب كأس دبي العالمي (الفئة الأولى) هذه المرة، قادماً من العاصمة السعودية الرياض حيث حل في المركز الخامس في كأس السعودية الشهر الماضي.

وظهر أيضا "سبريت دانسر" ممثل الخيول الأوروبية على السباقات العشبية، والذي تعود ملكيته إلى المدرب الإنجليزي السابق سير أليس فيرجسون وجيد ميسون، الفائز بلقب "نيوم تيرف كب" في كأس السعودية، والذي سيخوض سباق "لونجين دبي شيماء كلاسيك" الفئة الأولى رفقة أبطال اليابان ليبرتي آيلاند، بطلة التاج الثلاثي الياباني للمهرات، و"جاستن بالاس" بطل تينو شو للمرة الأولى خارج اليابان، والعائد بقوة "شهريار" لأمسية كأس دبي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد فوزه بنسخة 2022 من شيماء كلاسيك.

ومن المنتظر أن تصل إلى دبي يوم الأحد المقبل مجموعة من الخيول الأوروبية يتقدمهم، "أوجست رودان" قادماً من إيرلندا ضمن مجموعة قوية من خيول بالي دويل للمدرب إيدان أوبراين، كما تشارك خيول قوية من اسطبلات جون ونجله ثادي غوسدن بما فيها المنافسة إميلي أبجون التي تستهدف لقب لونجين شيماء كلاسيك.

بينما يطمح الجواد الإماراتي "لورد نورث" في دخول التاريخ بعد فوزه في 3 نسخ متتالية في سباق "دبي تيرف" ضمن كأس دبي العالمي سعياً لإحراز اللقب للعام الرابع على التوالي.

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