بطولة دبي الدولية للجواد العربي تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق النسخة الـ 21 للبطولة يوم غدٍ، وتستمر على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويصاحبها معرض دبي الدولي للخيل. وتعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي، واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة، ويبلغ عددها في هذه النسخة 205 خيول، من 15 دولة، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

وأكد زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية أكملت تجهيزاتها لانطلاق الحدث، والذي يتزامن للمرة الأولى مع شهر رمضان الفضيل.

وقال: «عملت اللجنة العليا المنظمة على تجهيز المرافق، وإعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومديري المرابط، والعاملين مع الخيل والجمهور».

وأشار إلى أن نسخة هذا العام، تشهد مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تشمل 6 خيول حاصلين على لقب بطولة العالم، الأمر الذي يجسد شكل المنافسة العالي المنتظر.

وقال: «يقام بالتزامن مع بطولة دبي للجواد العربي، معرض دبي الدولي للخيل، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول».

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