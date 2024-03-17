محمد الشحي: توجيهات أحمد بن راشد سر نجاحنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سر نجاح مضمار جبل علي، منذ البدايات تحت إدارة المهندس شريف الحلواني حتى يومنا هذا تحت إدارة أحمد الشحي و محمد الأحمد. وأضاف: سموه دائماً يوجهنا بأن نقدم تجربة استثنائية للمشاركين كافة، وكذلك الجماهير المحبة للمضمار العائلي، والدليل على ذلك أمسية الأمس، التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك، للمرة الأولى في تاريخ المضمار الأصفر.

وأكد أن تجربة ربط فئات المجتمع بسباقات الخيل ودمجها، عبر المهرجانات التي أقيمت خلال موسم المضمار الأصفر كانت ناجحة ومميزة جداً، مشيراً إلى أن ردود الأفعال كانت إيجابية من الجميع.

سباقات رئيسة

وقال إن هذا التميز امتد ليشمل السباقات الرئيسة التي احتضنها المضمار، خاصة سباقي «جبل علي للسرعة»، و«جبل علي للميل»، اللذين كانا الأقوى على مر تاريخ المضمار الأصفر، نظراً لمشاركة نخبة قوية من الخيول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى «جبل علي ستيكس»، وهذا بفضل جهود هيئة الإمارات لسباق الخيل، بالتعاون مع أندية السباقات في الدولة، عبر تنظيم جدول البطولات الكبرى بحيث تناسب المشاركين كافة وتعطيهم فرصة المشاركة في هذه السباقات.

كما عبّر المهندس محمد سعيد الشحي، عن رضاه التام بأداء خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التي لا تزال تتصدر جدول ترتيب بطولة الملاك في الدولة برصيد 36 انتصاراً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها المدرب مايكل كوستا وفريق عمله التي أثمرت عن هذا التميز الكبير.

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