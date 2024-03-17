«داراميثوس» يحتفظ بلقب «جبل علي ستيكس» في ختام الموسم الأصفر

المصدر: دبي - خالد المهيري - ياسر قاسم

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توّج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي، للعام الثاني على التوالي، في ختام موسم سباقات المضمار الأصفر، الذي حمل اسم «مهرجان رمضان»، وأقيم للمرة الأولى في تاريخ المضمار بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وجاء التتويج باللقب عقب النتائج المميزة التي حققتها خيول سموه خلال موسم سباقات جبل علي، التي وصلت إلى 26 انتصاراً في المضمار الأصفر، فيما نال المدرب مايكل كوستا، والفارس بن كوين، لقب بطولة المدربين والفرسان للمرة الأولى.

سباق مثير

ومن جانب آخر، احتفظ «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بلقب «جبل علي ستيكس»، فيما حققت «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب «جبل علي ديستاف».

كما نال «رصاص» لحمدان بن حرمش لقب «الوصل كلاسيك»، فيما اقتنص «الطارق» لعبدالمحسن العبدالكريم، لقب «جبل علي كلاسيك».

الشوط الأول

وخطف «ناجح» لـ«اسطبلات الريف»، لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي، وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 1:20.63 دقيقة، بفارق طول عن «إيه إف مرموق» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف ليث» لخالد خليفة النابودة أيضاً، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز، وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

الشوط الثاني

واقتنص «ميجور سينامون» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي، لقب الشوط الثاني «سكون التكافل ستيكس» لمسافة 1000 متر، البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس جابرييل مالون، وإشراف المدرب مروان البيضائي، مسجلاً زمناً قدره 59.00 ثانية، بفارق نصف طول عن «إليسيف تيري» لديارمويد كلوهيسي، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «البارق» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الثالث

وظفرت «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث «جبل علي ديستاف» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلة زمناً قدره 1:26.75 دقيقة، بفارق طولين عن «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاءت في المركز الثالث «لو فوكون مالتيس» لـ«فريق فالكون ريسينج»، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

وحقق «رصاص» لحمدان بن حرمش، لقب الشوط الرابع «الوصل كلاسيك» لمسافة 1400 متر، برعاية «مضمار جبل علي»، البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:25.43 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كوارتيير» لـ«هاراس باج دو سول»، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وحل ثالثاً «بريما سمر» لمايكل هيلاري بيرك، ونجار بيرك، بقيادة الفارس جابرييل مالون، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

واقتنص «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، لقب الشوط الخامس «جبل علي كلاسيك» لمسافة 1400 متر برعاية «اسطبلات شادويل»، البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً 1:24.93 دقيقة، بفارق رأس عن «ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «إيفرفاست» لـ «مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور»، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

واحتفظ «داراميثوس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بلقب الشوط السادس الرئيس «جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متر «قوائم»، برعاية «إيه آر إم القابضة»، البالغة قيمة جوائزه 500 آلف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:58.52 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كينج اوتومان» لـ «مزرعة ثري شيمنيز»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «فرانز شتراوس» لجريج برايس، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

وحقق «الباتريوتا» لـ «مزرعة لابوم»، لقب الشوط السابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو اولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1:37.97 دقيقة، بفارق نصف الطول عن «أرابيان تيل» لعائلة شبرا، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، بقيادة الفارس ساندرو بايفا، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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