لارا صوايا: سنواصل تواجدنا في المضمار الأصفر الموسم القادم

المصدر: دبي - البيان

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تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهم بالتواجد في موسم سباقات مضمار جبل علي هذا الموسم للمرة الأولى، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التواجد سيتواصل الموسم القادم في المضمار الأصفر.

وكشفت لارا صوايا، عن جديد مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي تتضمن 150 سباقاً في الإمارات وحول العالم ، أبرزها أمسية كاملة للمهرجان تضم 5 أشواط فئوية مخصصة للخيول العربية الأصيلة للمرة الأولى في تاريخ السباقات الفرنسية يوم 10 يوليو.

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