المهرة "منار" تحرز لقب "الهيلي" والجواد "لهب" يتصدر "العين مايل"

المصدر: وام

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فازت المهرة "منار" لـ “ ياس للسباقات” بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر - هانديكاب، للمهرات والأفراس على لقب الهيلي بفارق 6,25 طول وذلك ضمن السباق الثاني عشر الذي أقيم أمس في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف وخصصت جميع أشواطه وعددها تسعة للخيول العربية الأصيلة ويبلغ إجمالي جوائزها 930 ألف درهم.

وسجلت البطلة" منار" لـ “ ياس للسباقات”2:06:04 دقيقة فيما فاز المدرب إبراهيم الحضرمي بثلاثية، وكانت الثنائية من نصيب الأصايل لتربية الخيول والسباقات - الإمارات، والمدرب دينيس أوبراين، والفارس جول موبيان.

وأحرز الجواد غير المهزوم "أيه أيه لهب" للأصايل لتربية الخيول والسباقات -الإمارات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، لقب بطولة "العين مايل" للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف درهم، بفارق4,75 طول، محققاً 1:46:72 دقيقة.

وظفر الجواد "رعد البروق" بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بصدارة الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب المسعودي، محققاً 2:19:69 دقيقة.

وأهدى الجواد "صلب" للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة سيف البلوشي الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر – هانديكاب، على لقب البصرة، محققاً 2:17:70 دقيقة.

وفاز الجواد "الجمري" للأصايل لتربية الخيول بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوت، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق إنتاج الإمارات على لقب الجيمي، محققاً 2:06:29 دقيقة.

وخطف الجواد "أيه أف مخرج" لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل وقيادة مارسلينو رودريجوز، الفوز بفارق أنف عن "المريب" في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب زاخر، محققاً 2:04:27 دقيقة.

وحصد "إن كيم" لحمزة على الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سام هتشكوت المركز الأول في الشوط السادس لمسافة الميل المخصص للخيول المبتدئة، على لقب القطارة، محققاً 1:52:23 دقيقة.

ونال "الحبي" لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جول موبيان، جائزة الشوط الثامن لمسافة 1400 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الاسطبلات الخاصة (هانديكاب)، محققاً 1:36:59دقيقة.

وانتزع الجواد "أيه أف نافذ" لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس سعيد، وقيادة بيرناردو بينيرو، جائزة الشوط التاسع لمسافة 1000 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" أيضاً لملاك الاسطبلات الخاصة (هانديكاب)، محققاً 1:05:90 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

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