منافسات قوية في «كأس الإمارات لجمال الخيل»بالبحرين

المصدر: المنامة - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، انطلقت أول من أمس بمملكة البحرين الشقيقة البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمنافسات قوية في «بطولة البحرين للإنتاج المحلي».

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عدد من الجولات في مختلف قارات العالم.

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