«مهرجان رمضان» يسدل الستار على موسم «جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يسدل الستار اليوم على موسم سباقات مضمار جبل علي عبر «مهرجان رمضان» الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ المضمار الأصفر بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، أكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، اكتمال كل الاستعدادات للمهرجان، إذ قاموا بتقديم موعد بداية الشوط الأول على أن يكون الختام قبل أذان المغرب.

وأضاف أن المهرجان بمثابة تجربة لدراسة كل الجوانب للمواسم المقبلة، إذ ستتصادف سباقات المضمار الأصفر مع الشهر الكريم في السنوات المقبلة، مع الأخذ بالعلم أن سباقاتنا نهارية، لذلك خضنا هذا التحدي.

وقال إن الأمسية ستشهد توزيع وجبات الإفطار على كل الجماهير التي ستوجد في المضمار العائلي تحت شعار «إفطاركم عندنا»، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى نيسان باترول.

الشوط الأول

وستكون البداية من الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «إيه إيه بيرننغ كريسنت» لـ«الإسطبلات الوطنية»، و«إيه إف مرموق» لخالد خليفة النابودة، و«أسماء الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «سكون تكافل ستيكس» لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«إليسيف تيري» لديارمويد كلوهيسي، و«أشقر عسير» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «جبل علي ديستاف» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، 10 مهرات، أبرزهن «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«لي فوكون مالتيه» لـ«فالكون للسباقات».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «الوصل كلاسيك» لمسافة 1400 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مليتاري آرتيست» لـ«فيكتورياس»، و«كوارتيير» لـ«هاراس باج دو سول».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «جبل علي كلاسيك» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزها «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«أسد زعبيل» و«لا نقاش» لـ«شادويل».

الشوط السادس

تبلغ الأمسية ذروتها في الشوط السادس الرئيس «جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متر «قوائم» برعاية «إيه آر إم القابضة» البالغة قيمة جوائزه 500 آلف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«نيفرشو ويكنس» لفترياني هاي.

الشوط السابع

تختتم الأمسية مع الشوط السابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «كاتب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«جوست أوف ذا مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، و«فايولنت جاستيس» لفابيهاف شاه.

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