«لاغارد» يفوز بسباق «بطولة الإمارات» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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فاز الجواد «هيروس دي لاغارد» العائد للشيخ ناصر محمد الحشار، بلقب سباق «بطولة الإمارات» لمسافة 2200 متر في الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الخامس للمهجنة الأصيلة بمشاركة 107 خيول.

وشهد الحفل وتوج الفائزين علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، بحضور عدد من الملاك والمدربين.

وجاء فوز «لاغارد» بعد منافسة قوية لخيول الفئة الأولى في الشوط السابع من الحفل، والذي بلغت جائزته مليون درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف إبراهيم الحضرمي قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:26:68 دقيقة.

وافتتح الحفل، بفوز المهر«إتش إم جازي» للشيخ حامد بن خادم بن بطي بلقب الشوط الأول المخصص للمبتدئة من سباق «قصر الوطن» لمسافة 1600 متر، بقيادة أوسكار شافيز وإشراف أحمد المحيربي، بزمن قدره 1:47:19 دقيقة.

وفاز «إيه إف يهيب» لمالكه ومدربه خليفة مطر النيادي بلقب سباق «قصر الحصن» لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني المخصص للخيول إنتاج الإمارات، بقيادة طيار علية مسجلاً 1:46:30 دقيقة. وذهب لقب سباق «قصر المويجعي» لمسافة الميل في الشوط الثالث إلى «إيه إف رسام» لخالد النابودة بقيادة مالين هولمبرج وإشراف آرنست أورتيل بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 1:44:67 دقيقة.

وأحرز «أنلميتد» العائد إلى إسطبلات الريف لقب سباق «قصر البطين» لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع بقيادة تشارلي بينيت وإشراف جابر بيطار في زمن قدره 1:45:60 دقيقة.

وانتزع «آي اون ذا برايز» العائد إلى «إتش إتش كيه للسباقات» لقب الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الخامس من سباق «قصر البحر» لمسافة 1400 متر بقيادة خوسيه دا سيلفا وإشراف جوليو اولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1:24:13 دقيقة.

وفاز «ويندز أوف فورتشن» العائد إلى الان كيرشنر وديبورا ميهالوف، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط السادس من الحفل، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون بزمن قدره 2:30:91 دقيقة.

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