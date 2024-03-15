غداً.. 103 خيول تتنافس في آخر أمسيات مضمار جبل علي

المصدر: وام

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تشارك 103 خيول، من نخبة الخيول المحلية والعالمية، غداً في الأمسية الحادية عشرة والأخيرة من موسم سباقات مضمار جبل علي، والذي يتضمن 7 أشواط، بقيمة جوائز مالية تبلغ 1.4 مليون درهم.

وتنطلق الأمسية الأخيرة على مضمار جبل علي بسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، لملاك الاسطبلات الخاصة، على مسافة 1200 متر – هانديكاب، ويشارك فيه 15 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم.

ويتضمن الشوط الثاني “سكون تكافل ستيكس” السباق لمسافة السرعة 1000 متر – هانديكاب، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 96 ألف درهم.

وتتنافس 10 خيول في الشوط الثالث للمهرات عمر الثلاث سنوات في سباق جبل علي ديستاف “كوندشنس” لمسافة 1400 متر، بجوائز تبلغ 200 ألف درهم.

ويشارك 16 من خيول الثلاث سنوات في الشوط الرابع "سباق الوصل كلاسيك"، على مسافة 1400 متر، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 200 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، لسباق "جبل علي كلاسيك" تتنافس 16 خيلاً على مسافة 1400 متر، 7 منها بتصنيف “100” أو أكثر، على جوائز مالية بقيمة 250 ألف درهم.

وسيحمل الشوط السادس الرئيسي "سباق جبل علي ستيكس" المنافسة الأقوى، على مسافة 1950 متراً، بين نخبة من الخيول يبلغ عددهم 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم.

أما آخر أشواط الأمسية الختامية لمضمار جبل علي، والذي يضم 14 خيلاً للبحث عن آخر الفائزين في سباق هانديكاب لمسافة الميل “كأس بنك دبي التجاري”، فسوف تتنافس على جوائز بقيمة 84 ألف درهم.

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