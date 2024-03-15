930 ألف درهم جوائز سباقات مضمار العين اليوم

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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يحتضن المضمار العيناوي، اليوم، سباقه الحادي عشر بالموسم، ويتألف من 9 أشواط، بمشاركة 129 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 930 ألف درهم، ويعتبر الشوط السابع هو أبرز أشواط الأمسية، حيث تتجدد المواجهة بين خيول قوية على النسخة الأخيرة من بطولة العين مايل فئة 3، وتبلغ جوائزه 350 ألف درهم، ويتطلع «دريان» للفوز باللقب، غير أن مهمته لن تكون سهلة، بوجود العائد بعد غياب «ند الشبا»، والذي سبق له الفوز باللقب، كما يشارك «الليث»، و«إيه إيه لهب».

وينطلق حفل الأمسية بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، حيث يبرز كل من «وحيد» و«ادريس ديس ارنيتس» و«ويل باور» كمرشحين للفوز باللقب، وتتواصل الإثارة بالشوط الثاني لمسافة 2000 متر- هانديكاب- وخلاله يسعى «صلب» ، للصدارة.

وتظهر المهرات عمر الأربع سنوات فما فوق، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وخلاله تتطلع «إيمان» تحت قيادة بينيرو، للفوز باللقب، تنافسها مهرات قوية، مثل «منار» و«يونايتد سبيريت»، و«عزيزة».

وفي الشوط الرابع، لمسافة 1800 متر، تعود الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، للظهور،وتستمر الإثارة في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر- هانديكاب- بمشاركة «إيه إف الحازم» و«سيزار حوران» و«فرحان» كمرشحين للقب، وبالشوط السادس يقام رابع سباقات المبتدئة بالأمسية لمسافة الميل.

وفي الشوط الثامن يقام سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، ويستمر سباق كأس الوثبة بالشوط التاسع لمسافة 100 متر.

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