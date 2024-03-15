«بهنسالي» بطل كأس تحدي دبي للبولو

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق بهنسالي، بقيادة ريشي بهنسالي، بكأس تحدي دبي للبولو، بتغلبه على فريق الباشا، بقيادة هاني جابشي بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وفاز فريق الحبتور بقيادة حبتور الحبتور بكأس الترضية، بعد فوزه في المباراة الختامية على باور هورس، بقيادة توماس بلاسيوس، بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

وقام محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، بتتويج البطل، ونال مانويل بيريز جائزة اللاعب الأكثر قيمة، وآزول أفضل لاعب في المباراة، وأشاد محمد خلف الحبتور بأداء الفرق الأربعة في ختام كأس تحدي دبي، والتي ضمت عدداً من اللاعبين المواطنين الواعدين، ما يدعم برنامج إعدادهم لكأس العالم 2026 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز