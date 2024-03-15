دوري القفز في أكاديمية بوذيب للفروسية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية، منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، اليوم على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى بمنطقة الختم، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز في نسخته الـ12، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتشتمل على 10 منافسات تقام على ميدانين وتختتم مساء غد.

ويمثل حسام زميت اتحاد الفروسية للإشراف على سير المنافسات التي تدار بلجنتي تحكيم يرأسهما الدولي خليل إبراهيم بمعاونة 4 محكمين دوليين. وتقام على الميدان الرئيس 6 منافسات مخصصة للفرسان من فئة المستوى الأول، والثاني والشباب و(الجونيورز) وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات.

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