107 خيول تتنافس في الحفل الثاني عشر بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس 14 من نخبة خيول الفئة الأولى على الفوز بلقب سباق «بطولة الإمارات»، البالغة جائزته المالية مليون درهم، في الشوط السابع خلال الحفل الثاني عشر، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، على مضماره العشبي، والذي ينطلق عند الثانية والنصف ظهر اليوم، ويتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الخامس للمهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائز الحفل مليوناً و470 ألف درهم، بمشاركة 107 خيول من مختلف الإسطبلات.

ويبرز سباق «بطولة الإمارات» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تسعى لبلوغ منصات التتويج، والفوز بالجائزة القيمة، ومن الخيول المرشحة للفوز باللقب، «أجرد عذبة» لياس للسباقات بطل النسخة السابقة، والذي يواجه منافسة قوية من «بحر مسقط» العائد إلى مربط مسقط، و«حميم» لإسطبلات العجبان، و«مجيب» لإسطبل الأصايل، كما يبرز المهر «جو ستار» لإسطبلات الوطنية، المتوج مؤخراً بلقب ديربي الإمارات.

ويستهل الحفل بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وفي الشوط الثاني، يقام سباق تكافؤ لمسافة الميل، والمخصص لخيول الإنتاج المحلي.

ويشهد الشوط الثالث سباق تكافؤ مفتوح لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، فيما يبرز تحدٍ خاص للفرسات والمهرات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً.

ويقام شوط الخيول المهجنة الأصيلة، الوحيد في الحفل، بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول تصنيف 80-0، بمشاركة 16 خيلاً، وتتجدد المواجهة على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط السادس بين 14 خيلاً.

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