منتخب قفز الحواجز يتحضر بقوة لأولمبياد باريس

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتحضر منتخب الإمارات لقفز الحواجز بقوة، وهو يخوض مرحلة مهمة من الإعداد قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بمعسكر الإعداد الحالي في إيطاليا، الذي يتضمن المشاركة في بطولات أوروبية ضمن فئتي الثلاث والخمس نجوم.

وتنطلق أول بطولة للمنتخب بإيطاليا في 21 مارس الحالي لفئة 3 نجوم، في مدينة ميلان، بمشاركة فارسين، لتأهيل الخيل للأولمبياد، كما تقام بطولة أخرى فئة ثلاث نجوم في أبريل، ثم بطولة كأس الأمم فئة خمس نجوم في مايو المقبل.

أكد عمر المرزوقي فارس منتخب قفز الحواجز، أن معسكر الإعداد الحالي للمنتخب في إيطاليا، والذي يتضمن المشاركة في بطولات أوروبية، يعد محطة مهمة تعزز فرص الاستعداد الشامل، ضمن خطة البرنامج المتدرج للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المرزوقي، المتوج بالمركز الأول في بطولة الشارقة لكأس الأمم من فئة الأربع نجوم، على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، على صهوة الجواد «إنجوي دو لا مور» (10 سنوات)، أن فرسان المنتخب حققوا العديد من المكتسبات المهمة في البطولات الدولية الماضية في دولة الإمارات، من أهمها الاحتكاك مع نخبة الفرسان حول العالم، ورفع قدراتهم التنافسية، خاصة بطولة رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم، بوجود أفضل 9 منتخبات حول العالم.

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