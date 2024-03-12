33 بطلاً لسباقات الفئة الأولى من 13 دولة في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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كشف نادي دبي لسباق الخيل، عن القائمة المتوقع مشاركتها في أمسية «كأس دبي العالمي 2024»، الذي يستضيفه مضمار ميدان العالمي 30 مارس الجاري. وتتضمن 33 فائزاً بسباقات الفئة الأولى حول العالم، يتقدمون خيولاً من 13 دولة متوقع مشاركتها في السباقات التسعة للأمسية التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتضم القائمة 24 خيلاً من اليابان. وعاد المدرب الإيرلندي، ايدان اوبراين، بقوة من خلال 7 خيول، فيما يتوقع أن يكون جودلفين ممثلاً بـ 5 مشاركين، إضافة إلى عدد من الفائزين مؤخراً في السباقات الكبرى بالبحرين وقطر.

وتجسدت القوة الاستقطابية للأمسية في اجتذاب 8 من الفائزين في مهرجان كأس السعودية، وهم «سنيور بسكادور»، «سبريت دانسر»، «ريميك»، «فوريفر يونغ»، «عناف»، «تاور اوف لندن»، «عسفان الخالدية»، و«تلال الخالدية»، إضافة إلى 5 أبطال يبحثون عن الدفاع عن اللقب وهم «اوشبا تيسورو»، «لورد نورث»، «ايسوليت»، «سيبليوس»، و«دانيه»، فيما يعود بطل داربي الإمارات «ديرما سوتاجاكي»، لاستهداف الكأس في تأكيد صريح للقيمة العالية للفوز في أمسية كأس دبي العالمي، فضلاً عن 9 من خيول كرنفال سباقات دبي الفائزة في السباقات التأهيلية، أملاً في حصد جوائز إضافية مجموعها 4 ملايين دولار.

«أوشبا تيسورو»

ويتوقع مشاركة مجموعة رفيعة في كأس دبي العالمي «فئة 1» برعاية طيران الإمارات، وجوائزه 12 مليون دولار، يتقدمها البطل العائد «أوشبا تيسورو»، والفائز بكأس السعودية «سنيور بسكادور»، ووصيف سباق بريدرز كب كلاسيك وبطل داربي الإمارات «ديرما سوتوجاكي» ضمن 4 خيول يابانية في التشكيلة التي تضم 13 مشاركاً بإشراف 13 مدرباً، بينما يتقدم الخيول المدربة محلياً الجواد الذي أسر قلوب الجميع، وممثل كازخستان «كبيرخان» الفائز بتحدي آل مكتوم (فئة 1)، علاوة على «نيوغيت» ممثل بوب بافرت، وآخرين من الإمارات والسعودية وأمريكا.

ويجتذب سباق لونجين دبي، شيماء كلاسيك «فئة 1» المصنف ثاني أفضل سباق في العالم، وتبلغ جوائزه 6 ملايين دولار مجموعة مكونة من 12 خيلاً من الطراز الرفيع، من بينهم الفائز بنسخة العام 2022 من السباق، «شهريار» الذي يأمل أن يصبح أول جواد يفوز باللقب مرتين، وهو جزء من كتيبة يابانية تضم نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند»، و«ستارس اون ايرث»، وسيكون عليهم مواجهة نجوم من أوروبا من بينهم الفائز بسباق بريدرز كب تيرف «أوغست رودان»، بإشراف ايدان اوبراين، والفائزة بسباق كورونيشن كب «ايملي أبجون». ويدفع فريق جودلفين بحامل لقب داربي الإمارات «ربيلز رومانس» الفائز مؤخراً بجائزة أمير دولة قطر.

رقم قياسي

وفي سباق دبي تيرف «فئة 1» برعاية دي بي ورلد، وبجوائز 5 ملايين دولار، يسعى «لورد نورث» لرقم قياسي غير مسبوق لتسجيل رابع فوز على التوالي بهذا السباق العشبي الممتد على مسافة 1800 متر. ويواجه ابن «دباوي» الذي يدربه جون وثيدي غوسدن، رفيقته بالإسطبل الفائزة بعدة سباقات من الفئة الأولى «نشوى» ضمن 14 خيلاً محتملاً، من بينهم الياباني «دو ديوس» الفائز بسباق اريما كينين ضمن أربعة من اليابان، فيما يبرز من القائمة «لوكسمبورغ»، و«كايرو» للمدرب اوبراين، وآخرين من فرنسا وهونغ كونغ والولايات المتحدة والإمارات.

ويتقدم الصفوف في سباق دبي غولدن شاهين «فئة 1» برعاية نخيل بجوائز 2 مليون دولار، حامل اللقب الأمريكي «سيبليوس» لكنه يواجه تحدياً جديداً من النجم الياباني الفائز بسباق الرياض سبرنت «ريميك» ضمن أربعة من اليابان في هذا السباق الرملي الممتد على مسافة 1200 متر، أما الولايات المتحدة الأكثر فوزاً بهذا السباق فلديها 4 مشاركين آخرين من بينهم «نكاتومي»، بإشراف ويسلي وارد، و«هوبكينس»، بإشراف بوب بافرت، وللإمارات خمس فرص من بينها «مهيب» حامل الشعار الأصفر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويحمل سباق القوز سبرينت «فئة 1»، برعاية عزيزي، بجوائز 1.5 مليون دولار، نكهة دولية متميزة، بوجود خيول قادمة من 7 دول. وتضم القائمة، صاحب اللقب العام الماضي «دانيه» ممثل شادويل، والفائز بشكل رائع في سباق الـ1351 تيرف سبرنت في الرياض «عناف»، والفائز في مهرجان أمير دولة قطر «إماراتي أنا»، فضلاً عن القادم من أمريكا «كاسا كريد»، وممثل اليابان «جاسبر كرون» وعدداً من الخيول البريطانية منها «ريجونال»، إضافة إلى «كاليفورنيا سبانغل» الفائز في نهاية الأسبوع الماضي بسباق كوين سيلفر جوبلي «فئة 1» في هونغ كونغ.

جودلفين مايل

ويتوقع مشاركة مجموعة قوية من الخيول المتخصصة في السباقات على مسافة الميل بالأرضية الرملية بسباق جودلفين مايل (فئة 2) برعاية إعمار بجوائز مليون دولار، وتضم المجموعة بطل نسخة العام 2023 «آيسوليت»، وصاحب المركز الثالث في كأس السعودية «سعودي كراون» الذي اختار المنافسة على هذه المسافة الأقصر وبطل جبل علي مايل «سوينغ فوت»، وآخرين من الولايات المتحدة والسعودية وأمريكا الجنوبية والإمارات.

ويمثل داربي الإمارات (فئة 2) بجوائز مليون دولار الاختبار الكلاسيكي الوحيد في الأمسية، واستقطب 4 مشاركين من اليابان يتقدمهم بطل الديربي السعودي «فوريفر يونغ»، ويعتزم ايدان اوبراين اختبار حظوظه من خلال ممثليه «هنري ادمس»، و«نيفي سيل»، فيما يخوض بوبات سيمار المنافسة بجوادين محليين مميزين هما «كلير كوليكت»، و«مندلسون باي».

واستقطب سباق دبي غولد كب (فئة 2) برعاية الطاير للسيارات وبجوائز مليون دولار، مجموعة من الخيول الأوروبية يتقدمهم خمسة من بريطانيا، بإشراف خمسة مدربين مختلفين من بينهم «ترولرمان» لجودلفين، بإشراف غوسدنس في مواجهة رفيقه في الشعار «سيسكاني»، بإشراف شارلي ابلبي الفائز في الكرنفال، وهناك ثلاثة من اليابان، واثنان من فرنسا، غير أن الأنظار تتجه إلى الفائز بكأس البحر الأحمر في مهرجان كأس السعودية «تاور اوف لندن» لمزارع كولمور، وإشراف ايدان اوبراين. وتضم القائمة الفائز بسباق آيريش سانت ليجر (فئة 1) «الدار الداروف»، والفائز بسباق يوركشاير كب «جيافيلوتو».

واجتذب سباق دبي كحيلة كلاسيك، «فئة 1» بجوائز مليون دولار والمخصص للخيول العربية الأصيلة، 13 خيلاً من أفضل الخيل العربية في المنطقة، وتضم القائمة الفائز بنسخة العام 2022 من السباق «فيرست كلاس»، والنجم السعودي غير المهزوم المتوج بكأس عبيه في أمسية كأس السعودية «عسفان الخالدية»، ورفيقه في الإسطبل «تلال الخالدية» الفائز بكأس المنيفة في اليوم الأول لكأس السعودية، و«ضرغام عذبه»، ويتوقع أن يحمل «ايه جيه اس جرمان» آمال دولة قطر.

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