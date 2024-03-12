«دبي للفروسية» يطلق أنظمة ذكية مبتكرة في سباقات القدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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كشف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن اعتماد أنظمة ذكية جديدة أطلقها نادي دبي للفروسية، تهدف إلى المساهمة في تطوير آلية العمل في سباقات القدرة والتحمل، تتمثل في قراءة نبض الخيل وإدارة السباق وضبط نظام التوقيت في بوابات الفحص البيطري وفق معايير تقنية جديدة تطبق للمرة الأولى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الأنظمة تم تطويرها لتتناسب مع احتياجات النادي خلال تنظيم السباقات التي تحتضنها مدينة دبي الدولية للقدرة وأثبتت نتائجها مدى النجاح الكبير في اختصار الوقت والجهد.

وأضاف العظب: إنه بعد إجراءات إدارية وفنية من قبل الاتحاد الدولي للفروسية تم اعتماد النظام لدى الاتحاد الدولي للفروسية وهو إنجاز يضاف إلى رصيد إنجازات نادي دبي للفروسية لاسيما وأن النظام الذكي تم تطويره والعمل عليه بجهود ذاتية من النادي بعد استقبال أعداد كبيرة من المشاركين في السباقات التأهيلية أو المنافسات الرسمية استدعت الحاجة لابتكار نظام ذكي قادر على المساعدة في إدارة الأعداد الكبيرة من المشاركين بكل سهولة ومرونة وضبط المنافسة، وضمان حصول المشاركين على حقوقهم كافة .

تطوير

وأشار العظب إلى أن دبي تعد الأولى على مستوى العالم في تطوير نظام البوابتين الذكيتين بحيث يخضع الفحص البيطري لمرحلتين تكون الأولى لقياس نبضات القلب والمرحلة الثانية لاستكمال بقية إجراءات الفحص البيطري، لافتاً إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتميز بعدم وجود أي تدخل بشري فيها، كما أن النظام الذكي يسهم في رصد الإحصائيات والبيانات من أجل الاستفادة منها في إجراء دراسات تخدم رياضة الفروسية في الدولة.

وأوضح العظب أن الأنظمة الذكية تتيح إمكانية إجراء الفحص البيطري لأكثر من 80 خيلاً في غضون 3 دقائق فقط في سابقة تعد الأولى من نوعها عبر عملية فرز الخيول بانسيابية تامة وتوزيعها على بوابات الفحص، لافتاً إلى أن الخطوة الجديدة تعكس مدى التطور في منظومة سباقات القدرة عالمياً، حيث كان في السابق يتم إجراء الفحص على مرحلة واحدة فقط.

ريادة

وأكد العظب أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في رياضة سباقات القدرة ليس على مستوى المنافسة أو اقتناء أفضل الخيول فحسب وإنما في تطوير المنظومة الرياضية على الصعيد العالمي، مبيناً أنه تم الإعلان رسمياً عن الأنظمة الذكية الجديدة من خلال النسخة الأخيرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة قبل إسدال الستار على موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

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