368 فارساً وفارسة يختتمون فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة

المصدر: وام

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اختتمت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، موسم المنافسات، بإقامة مهرجان أبوظبي للقدرة بمشاركة 368 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات الدولة، تنافسوا في 3 سباقات في الفترة من 8 حتى 10 مارس الجاري، للفوز بالمراكز الأولى.

وتفوقت الفارسات في إجمالي الترتيب العام لمنافسات المهرجان بحصد المراكز الثلاثة الأولى في سباق السيدات لمسافة 100 كلم للفارسات شرينه أحمد الفلاسي، وماسة عدنان، وأفنان إبراهيم، على الترتيب.

كما جاء التفوق الثاني في سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، لصالح كل من نورة حمد القبيسي وماسة عدنان بحصد المركزين الأول والثاني، كما نجحت الفارسة ماسة عدنان في إعادة مشهد الفوز بالمركز الثاني في السباقين الأول والثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى الفارس ذياب عبد الله البلوشي.

ولم تغب الفارسات عن المنافسة في السباق الختامي المفتوح لمسافة 120 كلم، وذلك من خلال فوز الفارسة ميثاء محمد القبيسي بالمركز الثاني، بينما ذهب المركز الأول للفارس سيف المزروعي والثالث للفارس منصور خميس.

وتخطى المشاركون في السباق الثاني التحدي الكبير الذي واجههم بسبب التقلبات الجوية وهطول الأمطار قبل وأثناء السباق، حيث أكملوا طريقهم إلى آخر مرحلة من السباق عند خط النهاية في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأكد سيف سالم الفارسي مدرب إسطبلات المغاوير أن سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة شهدت تنافساً قوياً بين الفرسان والفارسات، بمستويات قوية، وتكتيكات عالية في توازن السرعات خلال مراحل السباق، مكنتهم من خوض تحدي المنافسات.

وأشارت الفارسة ميثاء محمد القبيسي الفائزة بالمركز الثاني في السباق الختامي إلى قوة المنافسات التي شهدها المهرجان، والرغبة الكبيرة من جميع الفرسان في الوصول إلى المركز الأول، ما منح مهرجان أبوظبي قيمة تنافسية كبيرة بارتفاع المستوى التنافسي في السباقات منذ الانطلاقة وحتى السباق الختامي.

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