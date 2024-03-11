«مراد ياس» يواجه تحدي كأس الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز ـ البيان

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يواجه المهر «مراد» لياس للسباقات، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دجورمان)، والذي سيقام عصر اليوم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية، وتشارك فيه 16 من نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وتبلغ جائزته المالية 16 ألف يورو.

لقب

وكان ابن «ثاكف» والفرس «غبراء» ابنة الأسطورة «العنود»، قد خاض سباقاً واحداً «بري سياد» لمسافة 1400 متر، وفاز به في العام الماضي بفارق 4.5 أطوال، ويشرف عليه المدرب الفرنسي دايمين فاتريجانت، ويقوده اليوم اورتيز مندزابل.

وينافس على اللقب «كوثر» للخيالة السلطانية العماني، بقيادة ماري فيلون، و«جاهور جرين مور» لمالكه علي سليم الفلاحي، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما بإشراف اليزابيث بيرنارد، وهناك المرشح القوي «ايشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة ماري آن بيرناديت.

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