سيف المزروعي يهدي «MRM» لقب مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أهدى الفارس سيف أحمد المزروعي، إسطبلات MRM «إم آر إم»، لقب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس في ختام موسم سباقاتها، والذي شهد مشاركة 110 فرسان وفارسات على صهوة نخبة الخيول التي دفعت بها أبرز الاسطبلات من أجل التتويج باللقب.

فوز

وخلال السباق، أظهر الفارس البطل تكتيكاً عالياً، ونجح في انتزاع اللقب على الرغم من تأخره بقرابة 5 دقائق قبل انطلاق المرحلة الأخيرة، ليفاجئ الجميع بتقدمه وبلوغه خط النهاية، بعد أن حل بالمركز 14 في المرحلة الأولى وحل خامساً في الثانية والثالثة، وعلى الرغم من أن الكفة كانت تميل لبقية منافسيه، فإنه تقدم بتكتيك جيد من الخلف ونجح في تحقيق الفوز على صهوة «بوليو كواسيلو»، بإشراف المدرب إسماعيل محمد، قاطعاً المسافة في زمن قدره 4:20:32 ساعات.

وحلت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثاني على صهوة «كاسيلبار جاتسبي» من إسطبلات F3 بزمن قدره 4:21:34 ساعات، وجاء ثالثاً بفارق ثانية واحدة زميلها من الإسطبل ذاته، الفارس منصور خميس الشدي على صهوة «أميرة».

تتويج

وتوج الفائزين الثلاثة الأوائل، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بحضور محمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالرحمن الرميثي، مشرف القرية، وعبدالله النقبي، مدير الخدمات المساندة باتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ورفع مسلم العامري، أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المستمر لرياضة الفروسية وسباقات قرية الوثبة، ذاكراً أن دعم وتوجيهات سموه كان لهما التأثير الكبير في نجاحات سباقات الموسم، الذي حصل على إشادة واسعة من كل المهتمين بالخيل ورياضة القدرة.

ختام

وقال العامري: سباق المهرجان المفتوح يعتبر أفضل ختام بعد الأداء المتميز الذي قدمه جميع المشاركين، مشيراً إلى أنّ الفرسان والفارسات التزموا خلاله باللوائح والضوابط وشهد منافسة قوية للفوز باللقب الأخير في الموسم.

وأضاف: نشكر كل من شارك معنا في التحديات السابقة، ونشكر اللجنة المنظمة والمتطوعين الذين أسهموا بجهد كبير في التنظيم والترتيب حتى خرجت السباقات بأفضل صورة.

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