16 خيلاً تتنافس على كأس "الوثبة" بفرنسا غداً

المصدر: وام

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يحتضن مضمار تولوز الفرنسي غداً سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية بمشاركة 16 من نخبة الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويواجه المهر "مراد" لياس للسباقات، بإشراف المدرب الفرنسي دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز مندزابل، التحدي في سباق كأس الوثبة، وينافسه "كوثر" للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة ماري فيلون، و"جاهور جرين مور" لمالكه علي سليم الفلاحي، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما بإشراف اليزابيث بيرنارد، و "ايشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة ماري آن بيرناديت.

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