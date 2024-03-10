الفارس سيف المزروعي بطلا للسباق الختامي لمهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: وام

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أحرز الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة "بوليو كواسيلو" لاسطبلات، "أم آر أم" لقب السباق المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة صباح اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

أقيم السباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة ضمن 3 سباقات، انطلقت بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم أيضاً.

وتوج البطل المزروعي باللقب محققاً 4:20:32 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.64 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة "كاستلبار جاتسبي" لإسطبلات" أف 3"، محققة 4:21:34 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.53 كلم/ساعة، وثالثاً الفارس منصور خميس محمد، على صهوة الفرس "أميرة" لإسطبلات " أف 3" أيضاً، محققاً 4:21:35 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 27.52 كلم/ساعة.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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