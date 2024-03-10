نورة القبيسي تتوج بلقب سباق كأس زايد بن منصور للقدرة في الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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فازت الفارسة نورة حمد القبيسي بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة، مسافة 100 كلم، أمس السبت، في اليوم الثاني من مهرجان أبوظبي للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، الذي يتواصل اليوم بسباق المهرجان المفتوح لمسافة 120 كلم، في ختام موسم سباقات القرية.

مشاركة

وشهد سباق الأمس، مشاركة 160 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة على صهوة أقوى الخيول بحثاً عن الفوز باللقب والفوز بالجوائز القيمة، وتمكنت الفارسة نورة القبيسي على صهوة «كن بيرلي ميلين ريانت» من إسطبلات «ام إيه بي» من انتزاع اللقب، بعد أن جاءت في المركز الثاني بالمرحلة الأولى ونجحت في التقدم للصدارة بالمرحلة الثانية، ثم تراجعت للوصافة في الثالثة، ولكنها قدمت أداء رائعاً في المرحلة الرابعة والأخيرة ونجحت في استرداد الصدارة بلوغاً لخط النهاية، بزمن إجمالي قدره 3:24:17 ساعات.

وحلت بالمركز الثاني الفارسة ماسة عدنان لتكرر تفوقها في سباق السيدات بافتتاح المهرجان الذي أحرزت فيه ذات المركز، ونافست ماسة عدنان على التتويج باللقب لتكتفي بالوصافة على صهوة «لاكي بوي دو جوقانت» من إسطبلات «إنجاز» بزمن قدره 3:25:02 ساعات، فيما جاء ثالثاً الفارس ذياب عبد الله البلوشي على صهوة «جولديكا فولي» من إسطبلات «الكمدة» مسجلاً زمناً قدره 3:29:01 ساعات.

تتويج

وعقب اعتماد النتيجة تم تتويج أصحاب المراكز الأولى عن طريق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وعدد كبير من ملاك ومدربي الخيل.

من جانبه، هنأ مسلم العامري، الإسطبلات الفائزة في السباق والفارسات والفرسان، موضحاً أن الجميع يعتبر فائزاً بمشاركته ودعمه لرياضة القدرة، ذاكراً أن السباق تميز بالإثارة والقوة وشهد مشاركة كبيرة، وأضاف: نجاح السباق يعتبر امتداداً لتميز الموسم الحالي الذي شهد تطوراً واضحاً في الأداء عكس اهتمام الملاك والمدربين في الفترة السابقة.

وحرصهم على أن تظل رياضة الفروسية بالدولة في المقدمة دائماً. وثمن مسلم العامري جهود اللجنة المنظمة وكل العاملين في قرية الإمارات العالمية للقدرة، مشيراً إلى أن اللجنة أحسنت التنظيم وقدمت عملاً جيداً ساهم بشكل كبير في نجاح المهرجان والأداء الذي قدمه جميع الفرسان والفارسات.

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