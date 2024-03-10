«الليث» نجم «مزرعة الروية» في ختام «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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خطف «الليث» لـ «الرحماني للسباقات»، لقب «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة، في ختام أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «إعمار». كما شهدت الأمسية تألق المدرب بوبات سيمار، الذي حقق خماسية مثيرة، مقلصاً بذلك الفارق بينه وبين المدرب مايكل كوستا في صدارة بطولة المدربين لهذا الموسم.

الشوط الأول

توج «الليث» لـ «الرحماني للسباقات» بلقب الشوط الأول «مزرعة الروية»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب أحمد المحيربي، مسجلاً زمناً قدره 1:43.15 دقيقة.

وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «هيروس دي لاغارد» لناصر محمد ناصر الحشار، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب أرنست أورتيل.

الشوط الثاني

حقق «ميزوتينتو» لـ «نقابة إنيتفورذاصن»، لقب الشوط الثاني «ذا أويسيس» لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:12.02 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «سيكورسكي» لسعيد سلطان الرحومي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «توب تون» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، بقيادة الفارس غابرييل مالون وإشراف المدرب مروان البيضائي.

الشوط الثالث

اقتنص «بوستر بينت» لـ «سوتد آند بوتد ريسينغ آند فالكون ريسينج تيم»، لقب الشوط الثالث «ذا فالي» لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:49.88 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «فيرست فيو» لجودلفين، بقيادة الفارس تشارلي بينيت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «إكسايتينغ دايز» لـ «فريق البيت متوحد»، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

ظفر «غنص آند غلوري» لفترياني هاي، بلقب الشوط الرابع «مرسى دبي» لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:58.65 دقيقة، وبفارق 12 طولاً عن «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «فياض» لعلي حداد، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

حقق «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي لقب الشوط الخامس «وسط مدينة دبي»، لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدربة لوسي بوتي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.10 دقيقة، وبفارق رقبة عن «كينج أوف تايم» لـ «الربع للسباقات»، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وجاء في المركز الثالث «مناداه» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

حقق «آرابيان تيل» لعائلة شبرا لقب الشوط السادس «دبي هيلز استيت» لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:59.57 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «سقارة كينج» لسيد حشيش، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «الضجة» لناصر عسكر، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

خطف «فيسباسيان» لـ «الربع للسباقات»، لقب الشوط السابع «خور دبي» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:09.48 دقيقة، وبفارق طول عن «فاتك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «العربد» لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

حقق «إليسيف تيري» لديارمويد كلوهيسي، لقب الشوط الثامن «إعمار الجنوب» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:24.95 دقيقة، وبفارق طولين عن «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط التاسع

خطف «اجديت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط التاسع «المرابع العربية» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:23.26 دقيقة، وبفارق طولين عن «جميرا باي» لـ «الكمدة للسباقات»، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

محمد العظب: المؤشرات أظهرت نجاح تجربتنا

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، في تصريحات لـ «البيان»، أن النسخة الأولى لـ «كرنفال سباقات دبي»، أعادت إظهار سباقات مضمار «ميدان»، بما يتناسب مع سمعة واسم هذا المكان العالمي.

كما أظهرت المؤشرات نجاحنا في هذه التجربة، والدليل وجود هذا الكم الكبير من الخيول والملاك والمدربين والفرسان، سواء محلياً أو عالمياً، الذين شاركوا في سباقات الكرنفال منذ البداية.

وأضاف العظب إن الأنظار تتجه للاستعدادات النهائية للنسخة الـ 28 من أمسية كأس دبي العالمي، التي ستقام للعام الثاني على التوالي، في شهر رمضان المبارك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهم يسعدهم الاستماع لكافة الآراء والملاحظات والاقتراحات التي ستسهم في خدمة منظومة سباقات الخيل في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص.

وتقدم العظب، بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والرعاة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، الذين قدموا الدعم لنا خلال مرحلة التغيير، ونقلوا الصورة المتميزة لسباقاتنا.

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