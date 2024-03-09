كأس زايد بن منصور.. الفارسة نورة القبيسي تحرز لقب الإسطبلات الخاصة للقدرة

المصدر: وام

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أحرزت الفارسة نورة حمد القبيسي لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للاسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 160 فارساً وفارسة.

وأقيم السباق في اليوم الثاني لفعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتضمن المهرجان 3 سباقات انطلقت أمس بسباق السيدات، وتختتم غداً بإقامة السباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

وتوجت البطلة بلقب السباق على صهوة "كن بيرلي ميلين ريانت"، لاسطبلات ماب مسجلة 3.24.17 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.37 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة "لاكي بوي دو جوقانت" لاسطبلات إنجاز، محققة 3.25.02 ساعة، وثالثاً الفارس ذياب عبدالله البلوشي على صهوة "جولديكا فولي" لاسطبلات الكمدة محققاً 3.29.01 ساعة.

وتميز السباق بالقوة في جميع مراحله وصولاً إلى المركز الأول وسط أجواء جيدة كانت محفزة للفرسان لزيادة سرعة الخيول، والتقدم أكثر نحو المراكز الأولى والتي حسمتها البطلة نورة بجدارة بعد حلولها وصيفة في المرحلة الأولى، ثم تصدرت الثانية، وعادت للوصافة في الثالثة، قبل أن تتقدم بخطوات ثابتة إلى الصدارة في المرحلة الأخيرة حتى نهاية السباق.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالرحمن الرميثي مشرف عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويختتم المهرجان غداً بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، وتبلغ المرحلة الأولى باللون الأزرق 40 كلم، والثانية باللون الأصفر 35 كلم، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر 25 كلم، والأخيرة باللون الأبيض 20 كيلومتراً.

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