«آر بي مان» ينتزع لقب سباق «التاج الثلاثي» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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انتزع المهر «آر بي ياس مان» العائد إلى سعود بن حارب آل سعيد لقب الجولة الثانية من سباق «التاج الثلاثي العربي» لمسافة 2200 متر في الحفل الحادي عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وعلي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية وعدد كبير من الملاك والمدربين وعشاق الخيول. وتمكن «ياس مان» من انتزاع اللقب والأبرز في الشوط السابع والأخير المخصص لخيول الفئة الثالثة بعد منافسة قوية والذي بلغت جائزته المالية 230 ألف درهم، بقيادة الفارس عامر الراسبي وإشراف أحمد البلوشي قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:29:67 دقيقة.

وخلال الحفل أحرز «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق «رجائي» لمسافة 2200 متر في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف مايكل كوستا مسجلاً زمناً قدره 2:16:79 دقيقة.

وفازت المهرة «ايه آر روعة» لمالكها عرار الظاهري بلقب الشوط الأول من سباق «مها» لمسافة 1400 متر في الشوط الأول من الحفل، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف إبراهيم الحضرمي بزمن قدره 1:32:31 دقيقة.

وذهب لقب سباق «العنود» لمسافة 1400 متر تكافؤ في الشوط الثاني إلى «آر بي هيدز أب» بشعار باسل مسعود الكسبي، بقيادة قيس البوسعيدي وإشراف مصبح المهيري بعد أن قطعت المسافة في 1:32:33 دقيقة.

وانتزع «إيه إف رامي» لخالد النابودة لقب الشوط الثالث من سباق «دامس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف آرنست أورتيل مسجلاً زمناً قدره 1:43:76 دقيقة.

وأحرز «أي أس مدواخ» العائد إلى ليلى محمد المرزوقي، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع من الحفل بقيادة أدري دي فريز، وإشراف عدنان محمد بزمن قدره 1:45:15 دقيقة. وأهدى «إيه أف الزاهي» مالكه خالد النابودة ثنائية الحفل، بعد فوزه بلقب الشوط الخامس من سباق «ربدان» لمسافة 2200 متر مع الثنائي الفارس تاج أوشي والمدرب إرنست أورتيل بزمن قدره 2:30:99 دقيقة.

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