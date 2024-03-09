«ريل ورلد» لجودلفين يتألق في البحرين

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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توج «ريل ورلد» لجودلفين بلقب سباق «الميثاق مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» الذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.34.30 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «واورزس» لـ«المحمدية للسباقات»، بقيادة الفارس هيكتور كراوتش، وإشراف المدرب فوزي ناس.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «قدم «ريل ورلد» مستوى جيداً في بريطانيا وفرنسا سابقاً، وركض بشكل جيد في قطر في آخر مشاركة وسارت تدريباته بشكل جيد في الأسبوع الماضي، ما أعطانا الثقة، ومسافة الميل هي الأفضل له».

وأضاف: «طلبت من الفارس كيفن أن يكون قريباً من الصدارة، حيث إن جميع الانتصارات التي حققها «ريل ورلد» كانت بالركض قريباً من الصدارة، وهو يعرف الحصان جيداً وقاده بشكل جيد، ومن الرائع رؤيته فائزاً بسباق كبير».

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