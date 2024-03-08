بطل "التاج الثلاثي العربي": التنظيم العالمي في الإمارات يحفز الفرسان على حصد البطولات

المصدر: وام

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أكد الفارس العماني عامر الراسبي المتوج، أمس الخميس، بلقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة في الشوط السابع لمسافة 2200 متر ضمن السباق الـ 11 في الموسم على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، أن التنظيم العالمي للسباقات في دولة الإمارات يحفز الفرسان من جميع أنحاء العالم للفوز بالمراكز الأولى وحصد البطولات.

وأحرز الفارس الراسبي اللقب على صهوة "آر بي ياس مان"، بمشاركة 10 من المهرات والأمهار في عمر 4 سنوات محققاً 2:29:67 دقيقة.

وأشار إلى أن السباقات التي يتم تنظيمها في الإمارات تشهد مشاركة أبرز الفرسان حول العالم مع نخبة الخيول، بما يؤكد القيمة العالية لهذه السباقات في ظل تطبيق أفضل المعايير الاحترافية.

وقال الراسبي :" إنه يحلم بتحقيق لقب في كأس دبي العالمي الذي يمثل قمة الطموح للفرسان من جميع أنحاء العالم، بما يشهده من زخم كبير ومتابعة جماهيرية واسعة من داخل الإمارات وخارجها"، موضحاً أنه سيسعى بكل ما يستطيع لتحقيق هذا الحلم مستقبلاً.

ولفت إلى أن رياضة الفروسية تشهد تطوراً كبيراً في سلطنة عمان، بفضل الاهتمام الذي تحظى به، وتواجد مجموعة متمكنة من المدربين العمانيين، والفرسان الذين أثبتوا جدارتهم في السباقات المختلفة داخلياً وخارجياً.

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