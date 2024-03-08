البطولة الدولية للبولو تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد ملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اليوم المباراة النهائية للبطولة الدولية للبولو بين فريقي غنتوت بولو وأبوظبي بولو.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو بفوزه أمس على فريق الإمارات بولو 9 – 5، بعد مباراة قوية تبادلا خلالها الأفضلية على مدى أشواطها حتى نجح فريق أبوظبي بولو بحسم النتيجة في الشوط الخامس.

وشهدت المباراة الثانية فوز فريق الحبتور بولو على فريق غنتوت بولو 11 - 2 إلا أنه لم يكن كافياً لمنحه فرصة بلوغ النهائي، بعدما حسم فريق غنتوت بولو التأهل مسبقاً بفوزين في الدور التمهيدي على فريقي أبوظبي بولو والإمارات بولو. وأكد خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البطولة نجحت فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وحققت كل أهدافها.

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