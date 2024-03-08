سعيد الشامسي يحلق بكأس المدربين في ختام موسم «دبي الدولية للقدرة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حلق الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي، من إسطبلات العاصفة، بكأس المدربين للقدرة في ختام موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي نظمه نادي دبي للفروسية لمسافة 119 كلم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتوج الشامسي باللقب عن جدارة واستحقاق بعد صدارته لمعظم مراحل السباق على صهوة الفرس «جلما» لإسطبلات العاصفة، مسجلاً زمناً قدره 4.33.41 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي على صهوة الجواد «اتش سي بوترو رافيك» لإسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 4.33.43 ساعات، فيما حل ثالثاً بفارق أجزاء من الثانية الفارس هزاع محمد عبدالله المعمري على صهوة الجواد «براكة» لإسطبلات الأريام.

واحتل المركز الرابع الفارس إبراهيم محمد حسن الحمادي على صهوة الجواد «الطاير» لإسطبلات العاصفة 7 مسجلاً زمناً قدره 4.33.45 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس الهندي رافيندرا سينغ على صهوة الفرس «توفي ديل ما» لإسطبلات ربدان، مسجلاً زمناً قدره 4.34.25 ساعات.

تتويج

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين.

وتوجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير من سموهما. كما تقدم العظب بخالص الشكر والتقدير لملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان وجميع شركاء النجاح في موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة وعلى رأسهم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والجهات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية.

نجاح

وأشار العظب إلى أن مدينة دبي الدولية للقدرة أسدلت الستار على موسم ناجح للسباقات عبر كأس المدربين للقدرة بعد لحظات مليئة بالفرح والتشويق والإثارة عشناها على مدار الموسم، مبدياً سعادته بالمشاركة المميزة من ضيوف الدولة والعديد من ملاك الإسطبلات والمدربين والفرسان في مختلف السباقات الماضية.

وأوضح العظب أن المنافسات لم تخل من وجود لحظات صعبة، حيث حرصت اللجنة المنظمة دائماً على تطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع المدربين وكل العاملين في الإسطبلات الذي يعتبرون شركاء العمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء التحضيرات للاستحقاقات الخارجية أبرزها مشاركة فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة في فرنسا وبطولة العالم للخيول الصغيرة إلى جانب مشاركة الإسطبلات الرئيسية الكبيرة في السباقات الأوروبية في إطار تحضيراتها للموسم المقبل.

وأعرب البطل سعيد أحمد الشامسي عن سعادته بانتزاع المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم في مسك ختام مشاركاته بمدينة دبي الدولية للقدرة رغم إحرازه المركزين الثاني والثالث في عدد من السباقات خلال الفترة الماضية، وأضاف الشامسي أن كأس المدربين يعد من السباقات التي يسعى بعض المدربين إلى وضع بصمتهم عبرها بجانب ظهور مدربين جدد في ساحة المنافسة في ظل عدم مشاركة الإسطبلات الرئيسية الكبيرة في السباق.

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