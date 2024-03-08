ختام «كرنفال سباقات دبي» اليوم في «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تختتم اليوم أمسيات «كرنفال سباقات دبي» الذي سيقام على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «إعمار» وتتضمن 9 أشواط مثيرة وهي تسبق آخر سباقات المضمار العالمي لهذا الموسم، كأس دبي العالمي الذي ينطلق في الـ 30 من الشهر الجاري.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «هيروس دي لاغارد» لناصر محمد ناصر الحشار، «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة، «اكليل عذبة» لـ «عذبة للسباقات».

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني «ذا أويسيس» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 13 خيلا أبرزها «سيكورسكي» لسعيد سلطان الرحومي، «ميزوتينتو» لـ «نقابة إنيتفورذاصن»، «مهيبة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

ويتنافس في الشوط الثالث «ذا فالي» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 16 خيلا أبرزها «بوستر بينت» لـ «سوتد آند بوتد ريسينغ آند فالكون ريسينج تيم»، «إمبريال إمبير» لـ «تتش جولد للسباقات»، «ليزر جايدد» لـ «فيكتورياس».

الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع «مرسى دبي» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 15 خيلا أبرزها «ديستراكتيف» لـ «ستيوارت ميزون»، «غنص آند غلوري» لفترياني هاي.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس «وسط مدينة دبي» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 15 خيلا أبرزها «كينج أوف تايم» لـ «الربع للسباقات»، «نبراس آنجل» لسعيد حميد الطاير.

الشوط السادس

ويتنافس في الشوط السادس «دبي هيلز استيت» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 14 خيلا أبرزها «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «آرابيان تيل» لعائلة شبرا.

الشوط السابع

ويشهد الشوط السابع «خور دبي» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «شندغة» لأحمد غليطة المهيري، «فاتك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثامن

ويشارك في الشوط الثامن «إعمار الجنوب» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 14 خيلا أبرزها «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش، «الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط التاسع

ويتنافس في الشوط التاسع «المرابع العربية» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 16 خيلا أبرزها «وايلد تايجر» لجودلفين، «ماونت تامبورا» لناصر عسكر.

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