سباق السيدات يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، انطلاقة مهرجان أبوظبي للقدرة صباح اليوم بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يتألف من 3 سباقات قوية على مدار 3 أيام في ختام موسم سباقات القرية.

وستكون البداية اليوم بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، وغداً سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ويختتم المهرجان بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم بعد غدٍ، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الإسطبلات.

وتم تقسيم سباق اليوم إلى 4 مراحل، تبدأ عند السادسة صباحاً، وستكون المرحلة الأولى باللون الأزرق لمسافة 35 كلم، يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والثانية باللون الأصفر لمسافة 25 كلم وفترة راحة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة باللون الأحمر لمسافة 20 كلم تليها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، يعقبها إجراءات الفحص البيطري وتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة وتنظيم المهرجان بالصورة التي تليق برياضة القدرة في الدولة، ليكون مسك ختام سباقات الموسم الحالي، وكشفت اللجنة عن عدد من الضوابط المهمة منها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق والحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كجم، وألا يزيد عدد نبضات الخيل في الفحص البيطري عقب كل مرحلة عن 64 نبضة في الدقيقة، وغيرها من الضوابط التي تنظم السباق.

دافع

من جانبه قال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إن النجاحات السابقة زادت من دافع إدارة القرية لمضاعفة الجهود والتحضير الجيد للمهرجان، وأضاف: نحرص دائماً في قرية الوثبة على توفير كل المتطلبات وتنظيم السباقات بصورة احترافية وهذا ما جعل من القرية وجهة جاذبة لكل الفرسان والفارسات والملاك والمدربين الذين يعتبرون شركاء النجاح في كل سباق وفعالية داخل القرية.

وقال مسلم العامري إنه يتوقع تحديات قوية في السباقات الثلاثة بهدف بلوغ منصات التتويج وحصد الألقاب مع نهاية الموسم، ذاكراً أن الجميع أيضاً وصل مرحلة متقدمة من الجاهزية بعد المشاركة في السباقات التي شهدتها ميادين القدرة سواء في قرية الوثبة أو خارجها، وأضاف: يكتمل النجاح والتألق بالالتزام بكافة التوجيهات وهذا ما تعودنا عليه من الفرسان والفارسات حتى نقدم سباقات نموذجية في كل شي تؤكد تطور وتميز رياضة القدرة في الإمارات.

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