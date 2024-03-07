شما الطواش تهدي «الجوارح» كأس حتا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توجت الفارسة شما عبدالعزيز الطواش، من إسطبلات الجوارح، بلقب سباق كأس حتا للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة، الذي أقيم لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحلقت البطلة باللقب بعد محافظتها على الصدارة في المراحل الأخيرة على صهوة الجواد «لازيك دي فيغنولس» لإسطبلات الجوارح، مسجلة زمناً قدره 3.28.10 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «تيام» لإسطبلات TNT، مسجلاً زمناً قدره 3.29.47 ساعات، وحقق المركز الثالث الفارس الأورغوياني فيدريكو فرانسيسكو على صهوة الجواد «إتش سي نيل» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 3.29.52 ساعات.

تتويج

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، والمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز العاشر حصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بالمشاركة المميزة والمنافسة القوية التي شهدها كأس حتا للقدرة، ما أثمر عنه اعتلاء منصة التتويج أبطال جدد، الأمر الذي يعكس مدى تطور هذه الرياضة العريقة، مشيراً إلى أن سباقات الإسطبلات الخاصة للملاك المواطنين تعد من الفئات المهمة التي تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأسهم هذا الاهتمام الكبير في ظهور إسطبلات جديدة على منصات التتويج.

من جانبها أعربت البطلة شما عبدالعزيز الطواش عن بالغ سعادتها بنيل اللقب الأول في مسيرتها، وأضافت أنها تتطلع إلى تحقيق إنجازات خارجية في المستقبل وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن السباق لم يكن سهلاً، خاصة في المرحلة الأولى، إلا أنها تمكنت من انتزاع الصدارة وتوسيع الفارق في المراحل الأخيرة. وتوجهت الطواش بالشكر إلى والديها على الدعم، وإلى طاقم إسطبلات الجوارح، مؤكدة أن إنجازات الموسم الحالي تعد خطوة أولى وحافزاً نحو مزيد من الألقاب في المستقبل القريب.

ويسدل الستار اليوم على موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة عبر كأس المدربين لمسافة 119 كلم، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة مثيرة بين أقوى الإسطبلات التي يسعى مدربوها لوضع بصمة قوية في ختام الموسم.

وحققت اللقب في النسخة الماضية بثينة الرضا على صهوة «نيمو» لإسطبلات جميرا، بينما حل وصيفاً الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «واترلي سيلتي» لإسطبلات البوادي.

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