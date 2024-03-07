اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اكتمال استعداداتها لتنظيم سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة في ختام برامج فعاليات الموسم بالقرية، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بنجاح المهرجان وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن عمليات التسجيل للمشاركة في سباق السيدات وصلت، حتى الآن، إلى 124 فارسة، إضافة إلى 180 فارساً وفارسة في سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، و148 فارساً وفارسة في السباق المفتوح. ويتضمن المهرجان 3 سباقات تبدأ غداً وتختتم الأحد لمسافات مختلفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان غداً بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بعد غدٍ، على أن يختتم المهرجان يوم الأحد بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

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