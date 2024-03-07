نخبة الخيول تتنافس على «التاج الثلاثي» في مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تستهدف 10 من نخبة الخيول الفوز بلقب الجولة الثانية من سباق «التاج الثلاثي العربي» لمسافة 2200 متر في ختام سباقات الحفل الحادي عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم.

ويقام تحدي التاج الثلاثي في الشوط السابع والأخير ، لخيول الفئة الثالثة تبرز منها، المهرة «نجود» العائدة إلى ياس للسباقات والفائزة مؤخراً في المضمار نفسه.

وينطلق الحفل عند الرابعة والنصف عصراً، بسباق المبتدئة لمسافة 1400 متر ، ويقام في الشوط الثاني سباق تكافؤ لمسافة 1400 متر . ويشهد الشوط الثالث سباق تكافؤ تصنيف 95-0 لمسافة الميل ، فيما تقام جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر . ويتواصل التحدي في الحفل عبر الشوط الخامس بسباق تكافؤ مسافة 2200 متر تصنيف 70- 0 ، فيما تتنافس 14 خيلاً على لقب سباق الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر في الشوط السادس.

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