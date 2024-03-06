تحدي الإسطبلات الخاصة على كأس حتا اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

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ينطلق صباح اليوم سباق كأس حتا للإسطبلات الخاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وسيشهد السباق صراعاً ساخناً بين نخبة الإسطبلات في الدولة من بينها إسطبلات «SS» التي تسعى إلى المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حققته في النسخة الماضية بواسطة البطل الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه على صهوة الجواد «سول لو» وأحرز الوصافة الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «بوميك دو سوفستير» لإسطبلات تي إن تي، فيما احتل المركز الثالث الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة الجواد «المهلهل» لإسطبلات «SS».

جوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن جوائز مالية قيمة تم رصدها للفائزين حتى المركز العاشر حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، و من المركز السادس حتى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وينقسم السباق الذي تمتد مسافته لـ 101 كلم، مقسماً إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كلم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «اللون الأزرق»، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وأقيمت يوم أمس إجراءات التسجيل أبرزها قياسات الأوزان للفرسان المشاركين وعملية الفحص للخيول، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

وستمتد المنافسات على مدار يومين في مدينة دبي الدولية للقدرة حيث تستضيف يوم غد كأس المدربين لمسافة 119 والذي سيكون آخر السباقات الرسمية في سيح السلم بعد موسم مميز استضافت من خلاله مدينة دبي الدولية للقدرة باقة مميزة من الفعاليات والسباقات أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، لتبدأ رحلة الاستعداد والتحضير للاستحقاقات الخارجية التي تنتظر فرسان الإمارات في أوروبا خلال الصيف.

سيعقد الاجتماع التنويري قبل السباق عند بوابة الفحص البيطري، وطالبت اللجنة المنظمة جميع المشاركين بضرورة الالتزام بضوابط ولوائح السباق أبرزها عدم تقديم جميع أنواع الدعم في آخر 2 كلم.

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