مربط دبي يواصل التألق في «الشارقة للجواد»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حصد مربط دبي 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الـ 25 والمقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬414 جواداً من 10 دول تنافست على مدار أربعة أيام في الميدان الخارجي بالنادي. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحصلت المهرة دي روى على الذهبية في منافسات المهرات عمر سنة، ونالت (دي اسره) الفضية بعمر السنتين وبرونزية من خلال الفرس (دي جودي)، وحصل الشيخ محمد سعود سلطان صقر السويدي على كأس فضية وكأس برونزية، بينما فازت خيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بكأسين ذهبيتين وكأسين برونزيتين، وفازت خيول نايلا حايك بكأسين ذهبيتين وفضيتين و برونزية.

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