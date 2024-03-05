محمد الشحي: مكانة متميزة وفريدة لسباقات ومضامير الخيل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن تطور سباقات الخيل في منطقة الخليج العربي، تزامناً مع النهضة الكبرى لسباقات الخيل في الإمارات، يعود بالنفع على الجميع، ويجعل الخليج منطقة استقطاب للخيول من جميع أرجاء العالم.

وتقوم الهيئة بإدارة جميع جوانب سباق الخيل في الإمارات، بما في ذلك العمل على التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى تسجيل الخيول في السباقات، وغيرها من المهام.

وأشاد الشحي، بمبادرة نادي دبي لسباق الخيل، بشأن إعادة هيكلة كرنفال سباقات دبي، والتي استقطبت المزيد من مشاركات الخيول العالمية، ما يمثل توجهاً عاماً في جميع أندية ومضامير الخيل في الدولة.

وقال الشحي، إن التطور الكبير لسباقات الخيل في الإمارات، يشمل جميع المضامير، وهناك توجه عام من قبل جميع أندية الخيل في دبي وأبوظبي والعين والشارقة وجبل علي، بتقديم تجربة مميزة، ما يتجسد في تنوع السباقات التي تقام هذه الفترة، وعدد الخيول المشاركة، وأسماء المدربين والملاك على مستوى العالم.

وعبّر المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، عن سعادته بالحراك الذي يحدث في سباقات الخيل على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، واعتبره مفيداً، ويصب في مصلحة الجميع.

ريادة

وأضاف أنه لطالما كانت الإمارات سباقة في هذا المجال، وتجتذب الخيول العالمية للمشاركة في سباقاتها، وحالياً تشهد منطقة الخليج حراكاً ظاهراً في هذا المجال، فالسعودية تشهد حالياً إقامة سباقات قوية، وكذلك قطر والبحرين، وقريباً في سلطنة عمان والكويت، وهو حراك إيجابي، يصب في المصلحة العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، لجعل المنطقة بيئة استقطاب ملاك الخيل العالميين، للمشاركة في السباقات المختلفة والتدريب. وأضاف: «سعدت بفوز اثنين من الخيل في كأس السعودية، واللذين تدربا في دبي قبل مشاركتهما هناك، وهو ما يدل على التكامل الذي ننشده».

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي، أن سباقات ومضامير الخيل في الإمارات، لها مكانة متميزة وفريدة، خاصة في ما يتعلق بعنصرين مهمين، وهما البنية التحتية والمنظومة البيئية.

وقال: «البنية التحتية لأندية الخيل في الدولة، لا يوجد شبيه لها، فعلى سبيل المثال، نادي دبي لسباق الخيل، يمتلك من مقومات وإمكانات وبنية تحتية لا يوجد مثلها في العالم، علاوة على إدارة وتنظيم السباقات، وكل ما يتمناه أي مدرب خيل موجود، من مستشفى، وقرب من المطار، وسهولة الانتقالات، وكل الأمور اللوجستية الأخرى».

وأضاف أن كل هذه الأمور تميز سباقات الإمارات، علاوة على القيمة التي تقدمها هذه السباقات للخيول العالمية، وعلى رأسها الاحتكاك مع إسطبلات عالمية، مثل «جودلفين».

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