عمار يتصدر المشهد في السباق العاشر لمضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تصدر المهر«عمار» لياس للسباقات، المشهد في عاشر سباقات المضمار العيناوي أول من أمس، ليتوج بلقب الساد في الشوط السادس لمسافة 1400 متر- تكافؤ- وشهد هذا الشوط إثارة بالغة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، لكن المهر الأشقر بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة جولز موبيان ضاعف من سرعته في اللحظة الأخيرة لينتزع اللقب بفارق نصف طول عن منافسه، قاطعاً مسافة السباق في 1:36:52 دقيقة.

وخطف المهر «ناصف» للرحماني للسباقات، بإشراف حمد المرر، وقيادة ساندرو بايفا، لقب المويجعي في الشوط الأول للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، وذلك بفارق أنف عن صاحب المركز الثاني وبزمن 2:22:34 دقيقة.

وتصدر الجواد «ايه اف الحازم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف آرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، سباق الشوط الثاني لمسافة 1800 متر-تكافؤ- ليتوج بلقب المرخانية، بفارق 1.75 طول وبزمن 2:06:26 دقيقة.

وانتزعت المهرة «كحيلة» للأصايل لتربية الخيول والسباقات- الإمارات- بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، لقب رماح بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر للمهرات والأفراس المبتدئة، وبعد منافسة مثيرة نجحت المهرة الفائزة في الوصول أولاً إلى خط النهاية بفارق عنق، وبزمن 1:52:16 دقيقة.

وظفرت المهرة «ايزي لاب» لمحمد سالم، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة طيار علية، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول المبتدئة- توليد الإمارات- في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وحققت المهرة الفائزة اللقب بفارق ثلاثة أرباع الطول، وبزمن 1:54:37 دقيقة.

واكتسح الجواد «جاب ملاوح» لمحمد المزروعي، منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر- تكافؤ- ليتوج بلقب الخزنة، وتصدر المهر الرمادي بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن السباق مبكراً وانطلق بقوة ليبتعد عن منافسيه بفارق 7 أطوال، قاطعاً المسافة في 1:36:02 دقيقة.

وخطف الجواد «ايه ايه بيريننج كريسنت» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب سيح بن عمار في الشوط السابع والختامي بالأمسية، لمسافة 1000 متر- تكافؤ- وجاء فوز الجواد الأشقر بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني وبزمن 1:06:04 دقيقة.

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