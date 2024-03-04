«الإمارات سوبر ساترداي».. أمسية أطاحت بالتوقعات

المصدر: دبي - خالد المهيري

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شهدت أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، ثالثة الأمسيات الثلاث الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي»، التي أقيمت برعاية «طيران الإمارات»، على مضمار «ميدان» العالمي، الكثير من المفاجآت القوية والمثيرة، كان أبرزها على الإطلاق تحقيق «ميليتاري لو» لناصر عسكر لقب «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، على المسار الرملي، ليحجز مقعده مباشرة في سباق «كأس دبي العالمي» الذي سيقام أواخر الشهر الحالي.

منافسة الكبار

وعبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق لقب الشوط، قالباً كافة التوقعات والترشيحات، مؤكداً أن سر الانتصار يكمن في التخطيط الجيد والقيادة المميزة للفارس أوسكار شافيز.

وأضاف أن البطل سيشارك في كأس دبي العالمي، وسينافس الكبار على خطف اللقب، إذ يمتلك القدرة على ذلك، ولطالما حفلت الأمسية العالمية المنتظرة بالكثير من المفاجآت على مدار السنوات الماضية، لذا كل شيء ممكن مع «ميليتاري لو».

وفي شوط «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، تمكن «صني دو لوب» لحمد علي مرشد خميس المرر من خطف اللقب من أبرز المرشحين، عقب صراع شرس مع «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة.

وقال المالك والمدرب حمد علي المرر، إن البطل يحب أن يكون دائماً في المقدمة، وأخبرنا الفارس كونور بيسلي بأنه نظراً لسرعة الشوط، تراجع في نصف مسافة السباق، وبعدها استعاد قوته في الأمتار الأخيرة.

وأضاف أن الطموح القادم هو المشاركة في شوط «دبي كحيلة كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي، في حال تمت دعوة البطل.

من جانب آخر، واصل فريق جودلفين تألقه، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي ثلاثة انتصارات «هاتريك»، جاءت عبر «سندريلا دريم» نجمة «جميرا الـ 1000 جينيز» الذي لم يمنعها انزلاق السرج أثناء الشوط من تحقيق اللقب، إذ اضطر الفارس وليام بيوك إلى إخراج قدميه من الركاب، حينما انزلق سرجه إلى الأمام، ما قلل من تحكمه في «سندريلا دريم» من منتصف مسافة السباق، إلا أنها في نهاية المطاف تمكنت من خطف الفوز، كما لقي العرض الذي قدمه الفارس وليام بيوك وقدرته على التحكم بالمهرة إشادة الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن «سندريلا دريم» قائلاً: أظهرت «سندريلا دريم» موهبتها وأظهر وليام موهبته كذلك، وانحرف السرج باتجاه رقبتها، وبالتالي شعر وليام أنه يتوجب عليه إخراج قدميه من الركاب وإتمام المهمة بأسلوب الكاوبوي.

وأضاف: هي مهرة موهوبة، والآن توجت سجلها بالفوز الرابع من 4 مشاركات، وليست لدينا أي خطط فورية، ولكن «موج» فازت بهذا السباق العام الماضي وواصلت التألق للفوز في «1000 جينيز الإنجليزي»، لذا قد نفكر بإشراكها في السباق العريق، ولكن من المبكر أن نتخذ القرار، على الرغم من أن «دانس سيكوانس» ستكون مهرتنا الرئيسية وكذلك «ديفوتد كوين».

هدف رئيسي

وعن «بولد آكت» بطل «دبي مدينة الذهب»، قال المدرب: البطل لن يشارك في «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، حيث سيحل محله «ريبلز رومانس»، وسننظر إلى أمريكا بالنسبة لـ «بولد آكت».

وأضاف: الخطة الرئيسية لـ«ليجند أوف تايم» نجم «جميرا كلاسيك»، هي المنافسة في «سراتوغا» أو «بيلمونت ديربي»، إذ سيتم إرساله إلى أمريكا للمشاركة في سباقات تمهيدية، فقط حتى يتمكن من التعود على أسلوب السباقات الأمريكية.

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